В Бурятии на Крещение до -36 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра 19 января в праздник Крещения по республике: местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, местами 11-16 м/с, поземок. Температура ночью 21-26, местами 11-16, по северным, юго-западным районам 31-36, днём 8-13, местами 18-23 мороза.В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 10-12 мороза.На дорогах города и республики снежные накаты.

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