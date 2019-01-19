В Бурятии на Крещение до -36 градусов

Днём небольшой ветер с позёмкой
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 10-12 мороза.
На дорогах города и республики снежные накаты.
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Днём небольшой ветер с позёмкой
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 10-12 мороза.
На дорогах города и республики снежные накаты.
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