В Бурятии ожидаются снегопады

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов

Соревнования состоятся среди молодёжи до 1997 года рождения

Мальчик стал очевидцем аварии и сообщил хозяину повреждённого авто

Нарушения выявили во время сертификации

Мероприятие состоится в середине ноября в Иркутске

По их мнению, это связано с тектоническими преобразованиями в Байкале