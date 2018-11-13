По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике ночью в большинстве районов, днём местами снег, ночью по Прибайкалью и южной половине местами сильные снегопады
Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16, местами 4-9, по юго-западным 21-26 мороза, днём 4-9 мороза, местами 11-16 мороза.
В Улан-Удэ ночью снег, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 15 м/с. Температура ночью 9-11, днём 6-8 мороза.
Как сообщал «Байкал-Daily», на дорогах снежные накаты, гололедица.
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, Фото:
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