Ожидаются снегопады и даже метели
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 ноября по юго-западным районам и Прибайкалью, 13-14 ноября с распространением на остальную территорию республики ожидается ухудшение погоды.
Ожидается снег, местами умеренные и сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, поземки, резкое понижение температуры воздуха на 10-15 градусов. На автодорогах снежные накаты, заносы, гололедица.
Главное управление МЧС России по Бурятии просит соблюдать меры безопасности, призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными.
- В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля, - отмечают в Главном управлении МЧС.
Бурятию ждёт ухудшение погоды
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