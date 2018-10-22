Улан-удэнцы остались в восторге от концерта Ани Лорак (видео)





Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда от восторга не можешь снимать видео 😂 #шоудива @anilorak ❤️ Публикация от @ mm.m.ma 19 Окт 2018 в 10:18 PDT





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadezhda P (@nadezhda_p25) 20 Окт 2018 в 6:03 PDT



Некоторые зрители очень переживали за состояние певицы. Им показалось, что Ани Лорак было неудобно в туфлях, а также, что исполнительница устала.



«Как будто она устала, или ей в этой обуви неудобно», «Уставшая и неудобная обувь. Весь концерт переживал», пишут взволнованные поклонники.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Ангаткина Ювелир (@svetlana_angatkina) 19 Окт 2018 в 5:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аmasova Liliya (@amasova_lilya) 19 Окт 2018 в 11:55 PDT



После концерта в Улан-Удэ Ани Лорак отправилась в Читу. Там поклонникам удалось сфотографироваться с певицей. После концерта в Улан-Удэ Ани Лорак отправилась в Читу. Там поклонникам удалось сфотографироваться с певицей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 октября с большим аншлагом в столице Бурятии



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Ани Лорак (Каролина Мирославовна Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань, Черновицкой области - народная артистка Украины (2008). Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков.



В 1999 году Ани Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица познакомилась с российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появилась композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак был подписан контракт, который вступил в силу весной 2000 года. В 2002 году певица вошла в топ-100 самых сексуальных женщин мира, а в 2008 году журнал FHM включил певицу в рейтинг топ-100 самых сексуальных женщин мира.



В 2005 году вышел англоязычный альбом «Smіle» с одноимённой композицией «Smile», которую певица собиралась представить на Евровидении. Этот альбом тоже стал «золотым». В 2008 году вышел сингл «Shady Lady» и с этой песней певица поехала на «Евровидение-2008», где заняла 2 место. Вышла русская версия этой песни «С неба в небо», за которую Ани Лорак получила «Золотой граммофон».



В 2009 году вышел альбом «Солнце», который принёс певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. Альбом получил «платиновый статус», а песня «Солнце» была удостоена премии «Золотой граммофон». В этом же году певица была удостоена премии «Человек года» в номинации «кумир украинцев» и была номинирована на премию Муз-ТВ. В 2010 году вышел сборник лучших песен «The Best». Ани Лорак получила «Золотой граммофон» за песню «С первого взгляда» и была номинирована на премию Муз-ТВ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 октября с большим аншлагом в столице Бурятии выступил Егор Крид Ани Лорак (Каролина Мирославовна Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань, Черновицкой области - народная артистка Украины (2008). Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков.В 1999 году Ани Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В этом же году певица познакомилась с российским композитором Игорем Крутым, в сотрудничестве с которым появилась композиция «Зеркала». Между Игорем Крутым и Ани Лорак был подписан контракт, который вступил в силу весной 2000 года. В 2002 году певица вошла в топ-100 самых сексуальных женщин мира, а в 2008 году журнал FHM включил певицу в рейтинг топ-100 самых сексуальных женщин мира.В 2005 году вышел англоязычный альбом «Smіle» с одноимённой композицией «Smile», которую певица собиралась представить на Евровидении. Этот альбом тоже стал «золотым». В 2008 году вышел сингл «Shady Lady» и с этой песней певица поехала на «Евровидение-2008», где заняла 2 место. Вышла русская версия этой песни «С неба в небо», за которую Ани Лорак получила «Золотой граммофон».В 2009 году вышел альбом «Солнце», который принёс певице огромную популярность не только на Украине, но и в странах СНГ. Альбом получил «платиновый статус», а песня «Солнце» была удостоена премии «Золотой граммофон». В этом же году певица была удостоена премии «Человек года» в номинации «кумир украинцев» и была номинирована на премию Муз-ТВ. В 2010 году вышел сборник лучших песен «The Best». Ани Лорак получила «Золотой граммофон» за песню «С первого взгляда» и была номинирована на премию Муз-ТВ. Некоторые зрители очень переживали за состояние певицы. Им показалось, что Ани Лорак было неудобно в туфлях, а также, что исполнительница устала.«Как будто она устала, или ей в этой обуви неудобно», «Уставшая и неудобная обувь. Весь концерт переживал», пишут взволнованные поклонники.

Сама Ани Лорак поблагодарила улан-удэнских фанатов через свою страницу в Instagram.- Мои хорошие. Настоящие. Особенные. Честные. Мои зрители! Спасибо вам! – написала певица, выложив видео с выступления.Артистка поражала не только исполнением, но и невероятными костюмами, танцами. Она также выходила в зал. Улан-удэнцы с удовольствием подпевали знакомые песни и щедро одаривали исполнительницу цветами.«Спасибо вам, что приехали в наш город, доча 10 лет вас обожает, мы впервые всей семьёй пошли на концерт, это было восхитительно! Ваш талант, ваша бешеная энергетика очень сильно заряжает, вы прекрасны! Успеха и процветания! Приезжайте ещё, мы вас будем ждать!!!», «Спасибо за всю любовь, которую вы отдаёте нам на своих концертах!» «Шикарное шоу «Дива», красивейшие костюмы, крутые номера, голос Ани Лорак пробирает до мурашек. Огромное вам спасибо за эмоции, за всю красоту что довелось нам увидеть. Это было незабываемо», «Когда от восторга не можешь снимать видео», восторженно пишут улан-удэнцы.