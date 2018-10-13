Егор Крид «взорвал» Улан-Удэ (фото, видео)





Егор порадовал своих фанатов давно полюбившимися хитами и новинками. Концерт исполнитель открывал песней «Семья сказала», а завершил его композицией «Гучи». Звучали и такие треки, как «Холостяк», «Цвет настроения чёрный», «Миллион алых роз», «Берегу», «Что скажет мама» и другие.













После концерта поклонницы публиковали сотни восторженных отзывов и благодарностей Егору:



«Замечательный концерт! Море эмоций»



«Егор Крид просто взорвал Улан-Удэ! Это было супер круто» После концерта поклонницы публиковали сотни восторженных отзывов и благодарностей Егору:«Замечательный концерт! Море эмоций»«Егор Крид просто взорвал Улан-Удэ! Это было супер круто»







«Выступление просто ошеломительное! Спасибо, Егор!»



«Это было что-то нереальное! Ура!», писали улан-удэнки.







