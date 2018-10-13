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Егор Крид «взорвал» Улан-Удэ (фото, видео)

Егор Крид «взорвал» Улан-Удэ (фото, видео)
Общество,  Фото:Соцсети
Концерт артиста лейбла Black Star прошёл с небывалым аншлагом

Накануне в Улан-Удэ прошёл концерт известного российского исполнителя Егора Крида. В Физкультурно-спортивном комплексе, где проходил концерт певца, яблоку было негде упасть. Фан-зона была забита до отказа, и все сидячие места, что были в продаже, также были заполнены. 

 

 

Юные поклонницы хором подпевали артисту.



Егор порадовал своих фанатов давно полюбившимися хитами и новинками. Концерт исполнитель открывал песней «Семья сказала», а завершил его композицией «Гучи». Звучали и такие треки, как «Холостяк», «Цвет настроения чёрный», «Миллион алых роз», «Берегу», «Что скажет мама» и другие. 


 

После концерта поклонницы публиковали сотни восторженных отзывов и благодарностей Егору:

«Замечательный концерт! Море эмоций»

«Егор Крид просто взорвал Улан-Удэ! Это было супер круто» 

 
«Выступление просто ошеломительное! Спасибо, Егор!»

«Это было что-то нереальное! Ура!», писали улан-удэнки. 


 

Как сообщал «Байкал-Dailу», перед концертом в Улан-Удэ Егор Крид сходил в барбершоп. Он заглянул к иркутскому мастеру.

Справка:

Егор Крид – артист музыкального лейбла Black Star, в 2017 году был включён в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes. Автор хитов «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало». Был главным героем телевизионного проекта ТНТ «Холостяк».

Выпустил два альбома – «Холостяк» и «Что они знают?»

Имеет премию радиостанции Love Radio в номинации «Видео года» (2014 год), премию телеканала Муз-ТВ «Гравитация» в номинации «Прорыв года», премию телеканала RU.TV в номинации «Лучшая песня» (2015 год), премию журнала «ОК!» в номинации «Новые Лица. Музыка», премию «Звуковая дорожка» в номинации «Прорыв года» (2016 год), премю телеканала Муз-ТВ в номинации «Лучшее мужское видео» (2017 год), премию «Top Hit Music Awards 2018» в номинации «Лучший исполнитель 2017».    
концерт
 
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