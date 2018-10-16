В Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина





Накануне вечером 34-летний водитель грузовика «Renault Kerax» на трассе «Р-258 Байкал», в 7 километрах от села Тарбагатай в Бурятии, не справился с управлением и, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «ВАЗ-21053», за рулём которого находился 56-летний мужчина.В ДТП на месте происшествия погибла 55-летняя пассажирка легковушки. Оба водителя с переломами и травмами госпитализированы.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает УГИБДД по Бурятии.