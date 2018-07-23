Вячеслав Бутусов: «Спасибо, милая Бурятия!»

Как сообщал «Байкал-Daily», 20-21 июля в Ацагатской степи в Заиграевском районе проходил десятый юбилейный музыкальный фестиваль «Голос Кочевников». Хотя во второй день мероприятия стояла ненастная и прохладная погода, зрители стойко принимали все её капризы. В этом году был побит рекорд по посещаемости – событие собрало около 10 тысяч человек. Во второй день на «Голосе кочевников» спела известная в Европе китайская группа Hanggai. Также прошло выступление одного из самых ожидаемых музыкантов этого года – Вячеслава Бутусова. Его выступление длилось 1,5 часа без перерыва, были исполнены все хиты «Наутилус Помпилиус».
Хедлайнер фестиваля после выступления поблагодарил в Instagram жителей Бурятии за их стойкость и активность.
- Спасибо, милая Бурятия! Вы удивительно жизнерадостные и выносливые люди. Будьте счастливы!!! – написал Вячеслав Бутусов.
Многотысячная толпа была в восторге от концерта и пела с Вячеславом Бутусовым каждую песню. Жители активно делятся своими эмоциями в социальных сетях, выкладывают фотографии и зовут артиста приехать вновь.
- Спасибо и вам, Вячеслав! Мы в полном восторге! Счастья вам и благополучия! Приезжайте к нам ещё!
- Я в огромном восторге от выступления и буду помнить всю оставшуюся жизнь! Понравилось всё: образы на экране позади музыкантов, которые гармонично сочетались с песнями, уровень игры музыкантов, соло гитариста, новые аранжировки песен, искренность и сдержанность на сцене Вячеслава, люди, пришедшие на концерт, с коими дружно подпевали и искренне радовались выступлению!
- Это было здорово! Не думала, что знаю столько песен Наутилуса;
- Сегодня я поняла, что мечты сбываются рано или поздно так или иначе!! И это удивительно! Я проревела полконцерта Бутусова, потому что мечтала попасть на него с 15 лет. И знаю его песни наизусть.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.