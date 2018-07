Вячеслав Бутусов «взорвал» «Голос кочевников» в Бурятии (фоторепортаж)

Помимо музыкальной части, была организована анимационно-развлекательная программа: танцы, песни, игры и обряд. Состоялась дегустация блюд национальной кухни — бурятских, семейских, татарских, украинских. На спортивной площадки зрители перетягивали канат, бились подушками, играли в городки, учились ходить на ходулях и участвовали в других развлечениях.



В пятницу, в первый день «Голоса кочевников», выступали отечественные и зарубежные музыкальные группы и исполнители. Это бурятская группа «Сагаан Турлааг», инди-музыкант Макс Fилини, певица Дашима с новой программой, тувинское трио «Алаш», группа из Малайзии The Venopian Solitude с их мелодичными и бодрыми балладами, корейская рок-группа 3rd line butterfly с капризными гитарами и хрипловатым вокалом солистки. А также яркая монгольская инди-группа The Colors. Завершил первый день фестиваля DJ-сет от одного из самых популярных диджеев Забайкальского края Хагани Гулиева. На малой сцене выступили «Амальгама», «Tory Line», «Sunberry Band», «ИГРО» и клуб гитарной песни «Оранжевый кот».



Второй день фестиваля открыла бурятская группа «Урагшаа», играющая в стиле этно-поп, фанк представила иркутская группа Happy Juzz. Команда Khoоmei Beat сыграла современную музыку с тувинскими напевами, проект Kilijek исполнила хакасские хиты под джазовые импровизации.



Вечером для поклонников музыки Монголии организаторы приготовили целый монгольский блок. Сначала на сцене появились инди-рокеры The Colors, за ними - знаменитый ансамбль моринхуристов Монголии, следом - известная в соседней стране группа Niciton, которых называют монгольскими «Scorpions».



Самые громкие и энергичные выступления ждали слушателей вечером. Наконец на «Голосе кочевников» спела известная в Европе китайская группа Hanggai, являющаяся хедлайнером в области world music. Её поклонники ждали в Бурятии все десять фестивальных лет.



После началось выступление одного из самых ожидаемых музыкантов этого года – Вячеслава Бутусова.



- Да здравствует славная Бурятия! Большой привет из Санкт-Петербурга и других регионов! – поприветствовал он зрителей под восторжённые крики толпы.



Вячеслав исполнил самые популярные песни «Наутилуса Помпилиуса»: «Утро Полины», «Бриллиантовые дороги», «Зверь», «Скованные одной цепью», «Прогулки по воде», «Дыхание» и другие. Толпа из тысяч человек пела вместе с музыкантом и бурно реагировала на каждый хит. В какой-то момент зрители начали кричать и скандировать: «Крылья, крылья!» Вячеслав Бутусов тут же отреагировал и спел эту знаменитую песню.



- Спасибо, что согрели нас! Будьте счастливы! – обратился к зрителям музыкант.



Выступление длилось 1,5 часа без перерыва.



- А эта песня посвящается Улан-Удэ, - сказал Вячеслав Бутусов в середине концерта, заиграв «На берегу безымянной реки».



Завершило выступление традиционно исполнение песни «Последнее письмо (Гуд бай, Америка»).



Зрители остались в полном восторге от отдачи Бутусова, девушки в первых рядах ближе к окончанию уже плакали от эмоций.



- Бутусов был крут. Слушала его с замиранием сердца. Он сам признался на пресс-конференции, что стесняется и не любит большие скопления людей. Но он добрый, позитивный и хороший. Его выступление шло, как и должно было быть. Сделал с ребятами весь концерт без перерыва. Это дорогого стоит, - поделилась с «Байкал-Dailу» одна из зрительниц.



- Собиравшись на «Голос кочевников», всё время проверял прогноз погоды, синоптики нас пугали да пугали, что дожди будут лить и лить не переставая. Так и было в городе, но по приезду на фестиваль сразу прилила положительная энергетика, и эта энергетика прогнала дожди. Каждая группа была по-своему уникальна и необычная. Можно выделить много групп, но больше всего запомнились Нappy juzz, Нanggai: рок-музыка со звуками степи, сразу охота было ускакать далеко-далеко в степь. Необычно было видеть вторую сцену, что плюс фестивалю. Группа «Дари» - ребята молодцы, и в театре играют, и музыку пишут. Но с каждой минутой всё ждал Бутусова. И вот он вышел и запел про батарейки, «Одинокая птица», «Дыхание», «Зверь» (тут меня пробила слеза – шли кадры из культового фильма «Брат»), «Шар цвета хаки», «Скованные одной цепью». Всё можно перечислять бесконечно. Звук не подкачал, да и Бутусов был на высоте, народ подпевал каждую песню, что было приятно. День пролетел как пять минут. Спасибо организаторам, ждём следующий фестиваль, - рассказал о своих эмоциях ещё один улан-удэнец.



20-21 июля в Ацагатской степи в Заиграевском районе Бурятии состоялся юбилейный, десятый международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». В этом году, однозначно, был побит рекорд по посещаемости: в 2017 году фестиваль посетили более 6,5 тысяч зрителей, в этом – около 10 тысяч человек.«Голос Кочевника» удался! Несмотря на дождь. Очень тщательно готовились. И творческая сторона была отработана, у Натальи Улановой (директора фестиваля – ред.) хороший вкус, отлично подобрала группы. И со стороны хозяйственной было много сделано для создания условий, начиная с дороги, питания, обеспечения качественной водой, мест для палаток и т.д, и по безопасности. Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и обеспечению комфортных условий: и Роспотребнадзору, и МВД, и ГИБДД, и Минтрансу, и врачам дежурившим, и администрации Заиграеаского района, и даже 36 армии, которая присоединилась, поставила палатки на всякий случай. И журналистам, освещали с удовольствием. Собралось рекордное количество людей! Это самое главное! Атмосфера была доброжелательной, теплой. Мы рассчитывали на десять тысяч человек, столько и пришло», - поделилась в Facebook министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.