1 июня в Улан-Удэ разыграют коробку мороженого

Фотографии можно оставлять здесь: https://vk.com/wall-151947175_2578.

- А также первый, кто сделает селфи с Пупсиком и в комментариях к записи опубликует фото, получит коробку мороженого, - сообщается на официальной странице предприятия в социальных сетях.

В МУП «Управление трамвая» Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню защиты детей. 1 июня в одном из трамваев столицы Бурятии клоун Пупсик будет дарить маленьким пассажирам мороженое.

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