В Улан-Удэ подешевела аренда трёхкомнатных квартир

Аренда «однушек» и «двушек» растёт в цене



В Улан-Удэ за шесть месяцев 2020 года упали цены на аренду трёхкомнатных квартир и поднялись - на аренду «однушек» и «двушек». Итоги первого полугодия на рынке аренды квартир в городах России подвели специалисты федерального портала «Мир квартир» и выяснили, что в самых активных регионах страны началось снижение цен.



Так, в Улан-Удэ найм трёхкомнатный квартир за полгода снизился на 5% и теперь «трёшку» можно снять в среднем за 17 416 рублей в месяц.



Однако стоимость найма однокомнатных и двухкомнатный квартир в столице Бурятии только поднялась. «Однушка» подорожала на 4,7% и составляет 11069 руб./мес. А двухкомнатную квартиру можно арендовать за 15086 руб./мес., её стоимость поднялась на 3,8%.



В целом, лидером удешевления наёмного жилья стал Санкт-Петербург, где найм однокомнатных квартир снизился на 13,1% и теперь стоят 22 767 руб./мес., двухкомнатных – на 14,4%, до 32 349 руб./мес., трехкомнатных – на 15,8%, до 44 098 руб./мес. По данным Mirkvartir.ru, ставка аренды упала также в Казани, Вологде, Набережных Челнах и в Симферополе.



Из 70 исследованных порталом «Мир квартир» городов подешевели 37, подорожали 33. Среди последних – Якутск, Череповец, Ижевск, Иркутск и Чебоксары. Из городов-миллионников подорожали Новосибирск, Волгоград, Омск.



В целом по всем городам однокомнатные квартиры за полгода подорожали на 4,9%, двухкомнатные подешевели на 0,5%, трехкомнатные выросли в цене на 1,7%.



