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Сбербанк и Правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG

Сбербанк и Правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Взаимодействие будет направлено на развитие инициатив устойчивого развития

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин и глава Бурятии Алексей Цыденов провели рабочую встречу, обсудили результаты сотрудничества в текущем году и новые совместные проекты по социально-экономическому развитию региона. В рамках встречи было подписано соглашение по ESG.

Взаимодействие будет направлено на развитие инициатив устойчивого развития: снижение выбросов загрязняющих веществ, включая участие в федеральном проекте «Чистый воздух»; применение передового опыта и технологий для снижения негативного влияния на окружающую среду; увеличение доли отходов, направленных на утилизацию; разработку и внедрение лучших региональных ESG-практик, формирование ESG-профиля и ESG-стратегии региона; популяризацию внутреннего туризма и поддержку локального предпринимательства, а также участие в совместных социальных проектах.

Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«ESG-повестка актуальна для нашей страны. Сбер в рамках своих компетенций как крупнейшего финансового института страны, лидера ESG-трансформации и дальше планирует вносить свой вклад. Наше сотрудничество с Правительством Республики Бурятия будет направлено на достижение и развитие инициатив устойчивого развития, а также на социальную составляющую в стратегии развития нашего региона».

Алексей Цыденов, Глава Республики Бурятия:
 
«Сбербанк — один из лидеров ESG-подхода в России. Соглашение, которое мы сегодня подписали, ещё один шаг в направлении разработки и внедрении ESG-практик. Уверен, благодаря ему мы сможем развивать зелёную экономику в регионе, повышать стандарты корпоративного управления и качество жизни, соблюдать высокие стандарты в области прав человека и инклюзии. Такие инициативы со стороны Сбера – это важное проявление заботы о республике, поэтому мы со своей стороны всемерно такие инициативы поддерживаем».

Справка:

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


Сбер банки

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