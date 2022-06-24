Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб

МегаФон провёл опрос компаний о кибератаках
Девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 году. В результате 38% атакованных компаний получили имиджевый или финансовый ущерб. Бизнес осознает реальность угрозы: жертвы киберпреступников в 1,5 раза чаще остальных готовы вкладываться в повышение своей информационной безопасности. Таковы результаты исследования МегаФона «Индекс Кибербезопасности», для которого были опрошены представители 400 компаний из разных отраслей.
Растёт и риск кибератак, которые становятся разнообразнее, и потенциальный ущерб от них. Так, 20% атакованных компаний получили финансовый ущерб, а 18% – имиджевый. Стараясь обойти стандартную защиту, хакеры постоянно совершенствуют способы атак, в частности, меняя векторы, подбирая время наибольшей уязвимости, активно расширяя географию ботнетов – компьютерных сетей, которые управляются хакерами удалённо. 80% опрошенных компаний признаёт, что бизнес все ещё не уделяет достаточного внимания управлению киберрисками.
Бизнес стал чувствительнее с переходом в онлайн, подтверждают более 91% опрошенных, поэтому актуальность решений для удалённых рабочих мест продолжает расти: в защиту удалённых подключений планируют инвестировать 37% компаний.
Особенно уязвим сегодня оказался малый и средний бизнес: у шести из десяти небольших компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Поэтому они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: 41% уже пользуется такими решениями по сервисной модели. Она может позволить без дополнительных затрат и специалистов в штате защитить свою инфраструктуру: компании могут получить не только набор сервисов, но и квалифицированных экспертов, чтобы комплексно противостоять растущим угрозам и обезопасить бизнес.
Исследование показало, что спрос на аутсорсинг растёт быстрее, чем рынок в целом: в 22% компаний уже используют сервисную модель информационной безопасности, а ещё 49% рассматривают такую возможность.
- Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятёрку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации, – говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.
В рамках исследования МегаФона «Индекс Кибербезопасности» было опрошено 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы по обеспечению кибербезопасности. Исследование проводилось совместно с аналитическим агентством АО «ТНС МИЦ».
МегаФон развивает направление кибербезопасности более 10 лет, в том числе оказывая услуги по сервисной модели. Компания обслуживает свыше 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций. Сейчас в экосистеме продуктов и услуг МегаФона более 15 решений, благодаря которым клиент может закрыть почти весь спектр задач в сфере защиты от киберугроз.
Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
Бизнес, Фото:
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