«Единая Россия» анонсировала старт проекта «Качество детства»

Одним из направлений станет построение системы мер для соцподдержки семей, которые воспитывают детей



Партия ЕР проинформировала о запуске проекта «Качество детства», главная цель которого заключается в оценке деятельности регионов РФ по просемейному блоку, прописанному в народной программе. В него внесут все формы и направления соцзащиты представителей подрастающего поколения и семей с детьми.



Вчера, 1 июня, совместный приём провели руководитель комиссии «Единой России» по вопросам защиты материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова и председатель ЕР Дмитрий Медведев. Вице-спикер Госдумы Кузнецова, занимающая также пост замсекретаря генерального совета ЕР, указала на одно из приоритетных направлений народной программы партии. Речь идёт, по её словам, о необходимости выстроить систему мер, направленных на оказание соцподдержки семьям, которые воспитывают детей.



Несмотря на серьёзное давление антироссийских санкций, правительство нашей страны продолжает вводить новые разновидности поддержки граждан. Среди них – выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет, сохранение выплат потерявшим кормильцев подросткам, подрабатывающим во время каникул, а также расширение государственной программы маткапитала и его периодическая индексация.



С 1 июня 2022 г. в Российской Федерации были проиндексированы: размеры выплат малообеспеченных семей, воспитывающих детей от трёх до 17 лет, а также ежемесячных выплат на детей, не достигших возраста трёх лет. Повышенные пособия будут получать с сегодняшнего дня около 15 миллионов наших соотечественников.



Кроме того, с 1 мая соцвыплаты граждан РФ защищены от списаний за наличие долгов без согласия заёмщиков. С текущего года выросли размеры маткапитала. По предложению партии ЕР, право на такие сертификаты справедливо получили одинокие отцы, которые самостоятельно воспитывают второго и третьего ребёнка, а также последующих детей.



С целью существенно повысить доступность отдыха детей единороссы выступили с инициативой о перезапуске программы, предусматривающей возврат родителям 50 процентов от стоимости путёвок в оздоровительные лагеря. Партия предложила также запретить перепрофилировать такие детские учреждения.



В Российской Федерации продолжается реализация масштабной программы, ориентированной на проведение капитального ремонта в общеобразовательных заведениях. Работу на местах в субъектах партия активно ведёт сегодня совместными усилиями с Минпросвещения России. Кроме этого, единороссы намерены открыть многофункциональные семейные центры – они появятся в обозримой перспективе в восьми регионах страны.



По информации официального сайта ER.ru, с началом военной спецоперации на территории Украины одним из приоритетных направлений деятельности партии стало осуществление гуманитарной миссии. Сейчас активно решаются, в частности, самые актуальные проблемы детей, которые были эвакуированы из Донбасса или находятся в освобождённых районах.



Дмитрий Медведев заявил, что одна из ключевых задач «Единой России» на сегодняшний день – помочь гражданам ДНР и ЛНР наладить мирную жизнь.



- В Бурятии в сфере социальной защиты населения произошли значительные изменения благодаря реализации нацпроекта «Демография». В несколько раз увеличен объём социальных выплат на первенца, второго, третьего ребёнка и последующих детей. Все выплаты ежегодно индексируются. Также продолжается работа по обеспечению жильём семей с шестью и более детьми. С начала действия этой программы – с 2011 по 2021 год – 281 семья уже обеспечена жильём. В этом году ещё 45 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счёт средств республиканского бюджета получат единовременную денежную выплату в размере 3,5 млн рублей на приобретение жилого помещения или земельного участка, занятого жилым помещением. Также есть адресная социальная помощь малоимущим семьям, помогающая открыть своё дело, заняться разведением личного подсобного хозяйства или переобучиться. Ею уже воспользовались 2 649 жителей республики. В приоритете – семьи с детьми. В текущем году социальным контрактом планируется охватить свыше 2350 граждан на общую сумму 359,9 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Республики Бурятия, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Татьяна Быкова.

