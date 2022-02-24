Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
155 товаров лёгкой промышленности (постельное бельё, простыни и полотенца) без обязательной маркировки и документов, подтверждающих приобретение товара, обнаружили читинские таможенники в магазине. Маркировка позволяет определить законность ввоза и реализации товара.
На немаркированные товары сотрудники Роспотребнадзора наложили арест.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ «Продажа товаров и продукции без маркировки», сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Санкции статьи влекут за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. На юридических лиц: от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
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