В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни

Бизнес, Фото: Читинская таможня

Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки



155 товаров лёгкой промышленности (постельное бельё, простыни и полотенца) без обязательной маркировки и документов, подтверждающих приобретение товара, обнаружили читинские таможенники в магазине. Маркировка позволяет определить законность ввоза и реализации товара.



На немаркированные товары сотрудники Роспотребнадзора наложили арест.



Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ «Продажа товаров и продукции без маркировки», сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Санкции статьи влекут за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. На юридических лиц: от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

