Сбер стал лучшим работодателем России

По результатам рейтинга HeadHunter Сбер занял первое место среди крупнейших компаний и набрал максимальный совокупный балл — 126,4



В рейтинге 2021 года Сбер показал рост и наивысшие показатели по всем трём параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы.



Самые высокие результаты в рейтинге завоевали и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10.



По итогам 2021 года годовая прибыль Сбера составила свыше 1,2 трлн руб., сервисами Сбера сегодня пользуются более 100 млн розничных и 3 млн корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера увеличилась в прошлом году в 3 раза, а количество технологических внедрений и изменений превысило 1 млн.



В 2021 году Сбер провёл ряд важных изменений: запустил программу вознаграждения акциями для ключевых руководителей, предложил сотрудникам льготу по снижению ставки по ипотеке, предоставил возможность работать из другого региона и ввёл саббатикал для реализации личных планов и психологической перезагрузки. Каждый сотрудник получил доступ к бесплатной подписке СберПрайм+.



В 2021 году 23 тысячи сотрудников прошли переобучение, приобрели новые навыки и стали работать по иной, более востребованной специальности. На совместных программах с вузами в 2021 году актуальные профессии получили 60 тысяч студентов.



- Сбер — это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать всё, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации. 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде, - заявила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.



«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — один из самых масштабных в России рейтингов по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2021 году в нём заявилось 1,9 тыс. компаний, из них 783 стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдало 70 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.

