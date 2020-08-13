СберЛогистика теперь доступна через Яндекс.Кассу

Подключение к сервису доставки возможно через личный кабинет



Компании экосистемы Сбербанка — СберЛогистика и Яндекс.Касса — запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины теперь могут подключиться к сервису доставки СберЛогистики через личный кабинет Яндекс.Кассы со скидкой 5%.



Новая возможность доступна компаниям, которые работают с Яндекс.Кассой. Чтобы ею воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет платёжного решения, открыть раздел дополнительных опций и подать заявку на подключение к СберЛогистике, заполнив анкету. После этого компания получит скидку в 5%, которая будет действовать до конца месяца, в котором состоится подключение, и весь следующий месяц.



Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистики:

«Мы предоставляем корпоративным клиентам полный спектр логистических услуг от первой до последней мили. Теперь у интернет-магазинов появилась ещё одна возможность — подключение к СберЛогистике через Яндекс.Кассу. После этого компания сможет быстро и удобно рассчитывать стоимость доставки, вызывать курьеров, отправлять посылки и в реальном времени отслеживать статус своих заказов в личном кабинете СберЛогистики».



Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс.Денег:

«Мы предлагаем клиентам как собственные финансовые сервисы, так и самые разные услуги наших партнёров. Среди них теперь есть и СберЛогистика — с удобным подключением через Яндекс.Кассу. Услуги по доставке товаров актуальны для наших клиентов, и мы уверены, что новая возможность будет востребована».



СберЛогистика — логистический оператор, с помощью которого интернет-магазины могут доставлять клиентам и партнёрам посылки в любые регионы страны, где работает сервис. Через Сберлогистику можно оформить доставку в постамат или пункт выдачи посылок на базе отделений Сбербанка, а также отправить заказ курьером до двери получателя.



Яндекс.Касса — платёжное решение, которое помогает бизнесу принимать оплату самыми разными способами — от электронных кошельков и банковских карт до бесконтактных технологий Apple Pay и Google Pay. С помощью Яндекс.Кассы компании могут работать в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ, принимать платежи в мессенджерах, выставлять клиентам счета по электронной почте или СМС, проводить массовые выплаты и пользоваться многими другими возможностями. Сегодня с Яндекс.Кассой работает больше 120 тыс. компаний.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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