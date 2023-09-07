Преступники действовали девять лет
Семь жителей Забайкальского края и один иностранный гражданин признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
Суд установил, что в 2010-2019 годы подсудимые скупали незаконно заготовленную древесину на территории Иркутской области и продавали с использованием фиктивных документов. Участниками незаконно экспортировали более 340 тысяч кубометров круглых лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 2,6 млрд рублей.
- Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 5 лет 4 месяцев до 8 лет, а также назначил дополнительное наказание в виде штрафа в сумме от 350 до 650 тыс. рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Осуждённые будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов.
В Забайкалье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 2,6 млрд
Происшествия, Фото:
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