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В Забайкалье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 2,6 млрд

В Забайкалье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 2,6 млрд
Происшествия,  Фото:pexels.com
Преступники действовали девять лет

Семь жителей Забайкальского края и один иностранный гражданин признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Суд установил, что в 2010-2019 годы подсудимые скупали незаконно заготовленную древесину на территории Иркутской области и продавали с использованием фиктивных документов. Участниками незаконно экспортировали более 340 тысяч кубометров круглых лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 2,6 млрд рублей.

- Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 5 лет 4 месяцев до 8 лет, а также назначил дополнительное наказание в виде штрафа в сумме от 350 до 650 тыс. рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Осуждённые будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов.
Забайкальский край Иркутская область контрабанда

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