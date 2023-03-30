В Ангарске мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Соседи из горящего дома успели эвакуироваться



Во время пожара в многоквартирном доме в Ангарске погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Пожар произошёл в пятиэтажном доме в 7 микрорайоне вечером 29 марта; о задымлении сообщили соседи.



Возгорание обнаружили в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. С балкона квартиры шёл густой чёрный дым, был виден огонь.



До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 11 жильцов. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели ещё шесть человек, в том числе двух детей.



- На полу в коридоре горевшей квартиры был обнаружен мужчина. С отравлением угарным газом в тяжёлом состоянии он был госпитализирован. Позже пострадавший скончался в больнице, - сообщили в Главном управлении МЧС по региону.



Огонь охватил балкон и комнату на площади 10 квадратных метров, квартира закопчена. Осмотр места показал, что возгорание произошло на балконе от непотушенной сигареты.



