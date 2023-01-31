Ежедневная привычка помогла хозяину спасти свой автомобиль
В полицию Читы обратился 55-летний местный житель с заявлением о попытке угона своего автомобиля Toyota Caldina. Инцидент произошёл ночью.
- Потерпевший ежедневно встаёт ночью, чтобы прогревать транспортное средство. В очередной раз, выйдя на улицу, он обнаружил, что в салоне иномарки находится неизвестный гражданин. При его виде неизвестный скрылся. Мужчина запомнил приметы подозреваемого и передал их сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался читинец, ранее судимый за аналогичное преступление. Выяснилось, что он проник в машину, вскрыв отвёрткой замок двери.
Возбуждено уголовное дело.
Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой
Происшествия, Фото:
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