Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой

Ежедневная привычка помогла хозяину спасти свой автомобиль



В полицию Читы обратился 55-летний местный житель с заявлением о попытке угона своего автомобиля Toyota Caldina. Инцидент произошёл ночью.



- Потерпевший ежедневно встаёт ночью, чтобы прогревать транспортное средство. В очередной раз, выйдя на улицу, он обнаружил, что в салоне иномарки находится неизвестный гражданин. При его виде неизвестный скрылся. Мужчина запомнил приметы подозреваемого и передал их сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался читинец, ранее судимый за аналогичное преступление. Выяснилось, что он проник в машину, вскрыв отвёрткой замок двери.



Возбуждено уголовное дело.

