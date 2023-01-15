Бывший уголовник из Бурятии с сообщником поджёг в Питере чужую Audi

Злоумышленники устроили пожар на Дальневосточном проспекте





Всё произошло ночью 13 января в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, в полицию поступило сообщение, что на Дальневосточном проспекте в Невском районе полыхает автомобиль.Прибыв на место, правоохранители обнаружили полностью выгоревшую машину марки Audi, принадлежащую 36-летнему мужчине. В тот же день на проспекте Большевиков задержали одного из поджигателей – 39-летнего уроженца Белгородской области. Позже на проспекте Стачек поймали и второго – 47-летнего жителя Бурятии.У обоих задержанных имеется судимость. На счету того, что из Бурятии – несколько краж. Как выяснилось, злоумышленники подъехали к Audi на каршеринговой машине, совершили поджог и скрылись. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).Другое издание уточняет: уничтоженный огнём Audi был 2013 года выпуска. У него полностью сгорело подкапотное пространство и частично – салон и задняя часть. У припаркованного рядом автомобиля Opel оплавилось боковое зеркало.