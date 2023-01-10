В Бурятии незаконно срубили девять «новогодних» деревьев

Составлены административные протоколы



В Бурятии в связи с новогодними праздниками в лесах было проведено почти 500 рейдов по охране деревьев. Работала 71 передвижная группа на дорогах, ведущих в лес.



- В результате совместной работы выявлено девять фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников на территории лесного фонда. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 6 тысяч рублей. По всем фактам составлены административные протоколы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В прошлом году было выявлено шесть фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников.



Больше жителей республики решили приобрести легальное новогоднее дерево – в предновогодний период продано около трёх тысяч деревьев.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов. Информация принимается круглосуточно.

