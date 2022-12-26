В Иркутской области грузовик столкнулся с поездом

Автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора



25 декабря в Иркутской области на железнодорожном переезде грузовой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым составом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:18 по московскому времени на 681 км участка Янталь – Лена Восточно-Сибирской железной дороги.



Пострадавших в результате происшествия нет. На график движения поездов происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

