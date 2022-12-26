Автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора
25 декабря в Иркутской области на железнодорожном переезде грузовой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым составом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 14:18 по московскому времени на 681 км участка Янталь – Лена Восточно-Сибирской железной дороги.
Пострадавших в результате происшествия нет. На график движения поездов происшествие не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области грузовик столкнулся с поездом
Происшествия, Фото:
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