В Бурятии «чёрный» лесоруб уничтожил лиственниц на 155 тысяч

Мужчина получил условный срок



Житель села Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что мужчина на территории Романовского участкового лесничества незаконно срубил 24 лиственницы. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду Российской Федерации, составил 155,9 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования мужчина возместил ущерб.



- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу, принадлежащую осаждённому. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.



