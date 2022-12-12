12 декабря

11 декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб уничтожил лиственниц на 155 тысяч

В Бурятии «чёрный» лесоруб уничтожил лиственниц на 155 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина получил условный срок

Житель села Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.

В суде установлено, что мужчина на территории Романовского участкового лесничества незаконно срубил 24 лиственницы. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду Российской Федерации, составил 155,9 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования мужчина возместил ущерб.

- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу, принадлежащую осаждённому. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

прокуратура суд приговор черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выросло число автокраж
В Бурятии выросло число автокраж
Происшествия, 12.12.2022
Статистические данные озвучили в прокуратуре 
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 12.12.2022
Произошла техническая неисправность 
В Бурятии в ДТП погибли два человека
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия, 11.12.2022
Также в аварии пострадал мужчина
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
Происшествия, 11.12.2022
Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
Происшествия, 10.12.2022
16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 10.12.2022
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении
Иркутянин до смерти изрезал женщину
Иркутянин до смерти изрезал женщину
Происшествия, 09.12.2022
Мужчина не в первый раз бросался на людей с ножом
В Улан-Удэ женщина ушла из гостей с чужими телефонам
В Улан-Удэ женщина ушла из гостей с чужими телефонам
Происшествия, 09.12.2022
Также она сняла со счёта 70 тысяч рублей
Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю
Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю
Происшествия, 09.12.2022
Жертвы аферистов в том числе оплачивают посылки наложенным платежом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^