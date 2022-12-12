Мужчина получил условный срок
Житель села Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В суде установлено, что мужчина на территории Романовского участкового лесничества незаконно срубил 24 лиственницы. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду Российской Федерации, составил 155,9 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования мужчина возместил ущерб.
- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать бензопилу, принадлежащую осаждённому. Срубленная древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный» лесоруб уничтожил лиственниц на 155 тысяч
Происшествия, Фото:
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