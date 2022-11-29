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В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры

В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Тушение осложнялось сильным ветром

Вечером 28 ноября произошло возгорание надворных построек по улице Подгорная в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.

- На момент прибытия пожарных огнём был охвачен дощатый дровник, сохранялась угроза перехода огня на дом и котельную. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 22 минуты, тушение осложнялось сильным ветром. В ликвидации возгорания было задействовано шестеро человек и две единицы пожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В итоге сгорел дровник с дровами на площади 10 кв.м. Огнём повреждён фронтон крыши дома, наружная стена и пластиковое окно котельной. Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Очаг возгорания пожарные обнаружили в дровнике, который загорелся от искры из дымоходной трубы. 


пожар

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