В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры













Вечером 28 ноября произошло возгорание надворных построек по улице Подгорная в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.- На момент прибытия пожарных огнём был охвачен дощатый дровник, сохранялась угроза перехода огня на дом и котельную. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 22 минуты, тушение осложнялось сильным ветром. В ликвидации возгорания было задействовано шестеро человек и две единицы пожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В итоге сгорел дровник с дровами на площади 10 кв.м. Огнём повреждён фронтон крыши дома, наружная стена и пластиковое окно котельной. Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом.По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Очаг возгорания пожарные обнаружили в дровнике, который загорелся от искры из дымоходной трубы.