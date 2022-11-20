В Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались



Накануне, 19 ноября, в 15.06 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН Иркутска в ОДС ЦУКС поступила информация о сейсмособытии в Муйском районе в 31 км северо-западнее от посёлка Северомуйск. Магнитуда 4,4.



По информации ЕДДС, толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

