Обошлось без пострадавших
15 ноября вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Воздушное судно направлялось по маршруту Иркутск – Жигалово.
- В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту не пострадалию Судно получило повреждения, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Межрегиональный следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября в аэропорту Иркутска при посадке на взлётно-посадочную полосу у аэробуса лопнуло шасси. Самолёт летел международным рейсом Душанбе – Иркутск.
В Иркутской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку
Происшествия, Фото:
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