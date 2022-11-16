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В Иркутской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку

В Иркутской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку
Происшествия,  Фото:из архива
Обошлось без пострадавших

15 ноября вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Воздушное судно направлялось по маршруту Иркутск – Жигалово.

- В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту не пострадалию Судно получило повреждения, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Межрегиональный следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября в аэропорту Иркутска при посадке на взлётно-посадочную полосу у аэробуса лопнуло шасси. Самолёт летел международным рейсом Душанбе – Иркутск.
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