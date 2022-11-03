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Во время посадки в Иркутске у аэробуса лопнули шасси

Происшествия, 
Из-за инцидента некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ

Днём 2 ноября в аэропорту Иркутска при посадке на взлётно-посадочную полосу у аэробуса A-320-200 лопнуло шасси. Самолёт летел международным рейсом Душанбе – Иркутск. Межрегиональный следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку.

- По предварительным данным, в результате авиационного происшествия воздушное судно, на борту которого находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По версии следствия, произошло повреждение четырёх пневматиков основных стоек шасси у аэробуса.

Временно вылеты в иркутском аэропорту были ограничены. Так, некоторые рейсы были перенаправлены в Улан-Удэ. Для этого аэропорт «Байкал» выделил запасной аэродром. Об этом рассказал директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев в своём Telegram-канале.

- Помогаем соседям. Аэропорт «Байкал» отрабатывает запасным аэродромом для Иркутска. Параллельно идёт наша вечерняя программа вылетов. Н перроне - напряжённая работа. Аэропорты всегда страхуют друг друга. Наши рейсы тоже бывает уходят в Иркутск. Главное - безопасность! – подчеркнул Дмитрий Гармаев.

Следственными органами проведён осмотр места происшествия и аэробуса. Опрошен экипаж, пассажиры и другие лица.



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