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В Забайкалье в пользу покусанной собакой девочки взыскали 10 тысяч

В Забайкалье в пользу покусанной собакой девочки взыскали 10 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На ребёнка напала бездомная собака

В июне бездомная собака на улице города Нерчинск в Забайкальском крае укусила восьмилетнюю девочку.

- Обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев возложена на органы местного самоуправления муниципального района. В связи с чем прокуратура направила иск о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд удовлетворил иск и взыскал в администрации района компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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