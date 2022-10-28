В Забайкалье в пользу покусанной собакой девочки взыскали 10 тысяч

На ребёнка напала бездомная собака



В июне бездомная собака на улице города Нерчинск в Забайкальском крае укусила восьмилетнюю девочку.



- Обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев возложена на органы местного самоуправления муниципального района. В связи с чем прокуратура направила иск о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд удовлетворил иск и взыскал в администрации района компенсацию в размере 10 тысяч рублей.



Решение суда в законную силу пока не вступило.



