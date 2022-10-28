На ребёнка напала бездомная собака
В июне бездомная собака на улице города Нерчинск в Забайкальском крае укусила восьмилетнюю девочку.
- Обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев возложена на органы местного самоуправления муниципального района. В связи с чем прокуратура направила иск о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд удовлетворил иск и взыскал в администрации района компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
В Забайкалье в пользу покусанной собакой девочки взыскали 10 тысяч
Происшествия, Фото:
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