В Улан-Удэ «заминировали» суды и военкоматы

На месте работают специалисты
В Улан-Удэ продолжается серия «минирований». Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов. Туда вновь поступили сообщения с угрозами взрывов.
Кроме того, угрозы о «минировании» получили в столице Бурятии военкоматы.
Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что людей вывели из здание, где располагается сборный пункт военкомата и военный комиссариат по Железнодорожному и Советскому районов.
Территории объектов оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне в Улан-Удэ также «заминировали» ряд объектов
, в том числе Улан-Удэнский авиазавод, Дом печати, здание телекомпании «Тивиком» и др. Все сообщения оказались ложными.
5 октября на улице Боевая также оцепляли административное здание Военного комиссариата Бурятии
по аналогичной причине.
На месте работают специалисты
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