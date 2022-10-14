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В Улан-Удэ «заминировали» суды и военкоматы

В Улан-Удэ «заминировали» суды и военкоматы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают специалисты

В Улан-Удэ продолжается серия «минирований». Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром эвакуировали сотрудников и посетителей Верховного суда Бурятии, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов. Туда вновь поступили сообщения с угрозами взрывов.

Кроме того, угрозы о «минировании» получили в столице Бурятии военкоматы.

Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что людей вывели из здание, где располагается сборный пункт военкомата и военный комиссариат по Железнодорожному и Советскому районов.

Территории объектов оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне в Улан-Удэ также «заминировали» ряд объектов, в том числе Улан-Удэнский авиазавод, Дом печати, здание телекомпании «Тивиком» и др. Все сообщения оказались ложными.

5 октября на улице Боевая также оцепляли административное здание Военного комиссариата Бурятии по аналогичной причине.
  


угроза взрыва

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