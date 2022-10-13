Сотрудники эвакуированы, здания оцеплены
Сегодня утром, 13 октября, в Улан-Удэ произошла массовая эвакуация в связи с полученными сообщениями о якобы минировании. «Объектов много», - сообщил «Байкал-Daily» информированный источник.
В их числе Улан-Удэнский авиазавод, несколько школ и вузов, ряд других организаций.
О том, что «заминировали» здание телекомпании «Тивиком» на улице Борсоева, сообщили сами сотрудники в своём телеграм-канале».
- Сообщение поступило сегодня утром. Все обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники эвакуированы, на месте работают спецслужбы, - говорится в сообщении.
«Тивиком» стал не единственным среди СМИ, также эвакуированы были сотрудники и посетители Дома печати на улице Каландаришвили (там находятся телекомпания «Ариг Ус», ИД «Буряад Унэн», ещё несколько изданий и общественная приёмная «Единой России»).
Точное количество попавших под волну «минирования» объектов устанавливается. Информация уточняется.
Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»
Происшествия, Фото:
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