Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»

Сотрудники эвакуированы, здания оцеплены



Сегодня утром, 13 октября, в Улан-Удэ произошла массовая эвакуация в связи с полученными сообщениями о якобы минировании. «Объектов много», - сообщил «Байкал-Daily» информированный источник.



В их числе Улан-Удэнский авиазавод, несколько школ и вузов, ряд других организаций.



О том, что «заминировали» здание телекомпании «Тивиком» на улице Борсоева, сообщили сами сотрудники в своём телеграм-канале».



- Сообщение поступило сегодня утром. Все обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники эвакуированы, на месте работают спецслужбы, - говорится в сообщении.



«Тивиком» стал не единственным среди СМИ, также эвакуированы были сотрудники и посетители Дома печати на улице Каландаришвили (там находятся телекомпания «Ариг Ус», ИД «Буряад Унэн», ещё несколько изданий и общественная приёмная «Единой России»).



Точное количество попавших под волну «минирования» объектов устанавливается. Информация уточняется.



