В Улан-Удэ «заминировали» военкомат

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На месте работали взрывотехники ОМОН



В Улан-Удэ на улице Боевая сегодня утром оцепили административное здание Военного комиссариата Бурятии. Людей оттуда эвакуировали.



Как выяснилось, поступило сообщение с угрозами взрыва.



- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и гражданских лиц, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Здание военкомата осмотрели взрывотехники ОМОН. В ходе осмотра опасных устройств и предметов не было обнаружено.



