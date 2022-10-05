На месте работали взрывотехники ОМОН
В Улан-Удэ на улице Боевая сегодня утром оцепили административное здание Военного комиссариата Бурятии. Людей оттуда эвакуировали.
Как выяснилось, поступило сообщение с угрозами взрыва.
- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и гражданских лиц, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Здание военкомата осмотрели взрывотехники ОМОН. В ходе осмотра опасных устройств и предметов не было обнаружено.
В Улан-Удэ «заминировали» военкомат
Происшествия, Фото:
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