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В Улан-Удэ «заминировали» военкомат

В Улан-Удэ «заминировали» военкомат
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники ОМОН

В Улан-Удэ на улице Боевая сегодня утром оцепили административное здание Военного комиссариата Бурятии. Людей оттуда эвакуировали.

Как выяснилось, поступило сообщение с угрозами взрыва.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию персонала и гражданских лиц, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Здание военкомата осмотрели взрывотехники ОМОН. В ходе осмотра опасных устройств и предметов не было обнаружено.

военкомат угроза взрыва

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