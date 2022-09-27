27 сентября

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В Иркутской области водитель погиб, перевернувшись на «Лэнд Крузере»

В Иркутской области водитель погиб, перевернувшись на «Лэнд Крузере»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности

26 сентября около 16 часов на 13 км автодороги Иркутск - Усть-Ордынский, вблизи деревни Карлук Иркутского района погиб водитель внедорожника.

По предварительной информации, 58-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, на высокой скорости не справился с управлением. Внедорожник съехал с дороги опрокинулся. Водитель не был пристегнут ремнём безопасности, в результате чего вылетел из салона.

От полученных травм мужчина скончался на месте.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- С начала года на дорогах региона произошло 115 автомобильных аварий с участием водителей и пассажиров не пристёгнутых ремнями безопасности, в которых пострадало 172 человека и 40 человек погибли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть

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