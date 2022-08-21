В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера





Для устранения аварии проведено следующее: в 02:00 сотрудники ПЧ-52 и пожарного поезда приступили к орошению контейнера с соляной кислотой, и в результате проведения водяной завесы испарения значительно уменьшились.



В 03:30 контейнер с соляной кислотой был отбуксирован в тупик «Полис Логистика» за пределы населённого пункта Таксимо, на расстояние 5 км.





- Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. Из Иркутска на место выехала группа ПАСФ ЭКОСПАС, с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора г. Северобайкальск, - рассказали в Главном управлении.



Здесь отметили, что сейчас угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются.







Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, сегодня ночью в 00:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. К сведению, общий тоннаж превысил 18 тысяч тонн.Благодаря работе сотрудников привлечённых к ликвидации ведомств на движение поездов инцидент не повлиял.