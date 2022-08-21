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В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера

В Бурятии произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Утечка произошла ночью

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, сегодня ночью в 00:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на станции Таксимо Муйского района произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера с 20 бочками по 200 литров. К сведению, общий тоннаж превысил 18 тысяч тонн.

Благодаря работе сотрудников привлечённых к ликвидации ведомств на движение поездов инцидент не повлиял. 

Для устранения аварии проведено следующее: в 02:00 сотрудники ПЧ-52 и пожарного поезда приступили к орошению контейнера с соляной кислотой, и в результате проведения водяной завесы испарения значительно уменьшились.

В 03:30 контейнер с соляной кислотой был отбуксирован в тупик «Полис Логистика» за пределы населённого пункта Таксимо, на расстояние 5 км. 

- Сотрудниками МВД России организовано оцепление территории для недопущения посторонних лиц и охрана контейнера. Из Иркутска на место выехала группа ПАСФ ЭКОСПАС, с сорбентом и веществом для устранения течи. В готовности находится ближайшая лаборатория Роспотребнадзора г. Северобайкальск, - рассказали в Главном управлении.

Здесь отметили, что сейчас угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются.


МЧС

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