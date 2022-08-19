19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником

В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке

В Тункинском районе Бурятии у жителя Иркутска полицейские изъяли более семи килограммов марихуаны.

- Оперативники МО МВД России «Тункинский» в местности Дунда-Тала остановили иномарку. Поводом остановки послужил анонимный звонок в полицию о том, что водитель перевозит марихуану. В результате осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили две коробки и пакет с растительной массой. Проведённой впоследствии экспертизой установлено – это более семи килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Выяснилось, что 49-летний житель Иркутска приехал в Тункинский район для того, чтобы оздоровиться и посетить санаторий. По пути домой мужчина заметил растущую в поле коноплю и решил собрать её.

Марихуана у водителя изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

Предварительно у иркутянина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования его также привлекут по 6.9 КоАП.







марихуана наркотики конопля

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
Происшествия, 19.08.2022
После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
Происшествия, 19.08.2022
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке
В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
В Иркутске впервые сгорел уличный кофе-автомат
Происшествия, 19.08.2022
Внутри нашли бутылку из-под горючей жидкости
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
В Чите на дороге нашли тело мёртвой женщины.
Происшествия, 19.08.2022
Признаков насильственной смерти не обнаружено
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
Происшествия, 19.08.2022
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
В Улан-Удэ с начала года произошло 19 ДТП с трамваями
Происшествия, 19.08.2022
Смертельная авария произошла в четверг
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
С огнём справились в первые часы
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
В Улан-Удэ устанавливают личность погибшей под трамваем женщины
Происшествия, 19.08.2022
Вчерашняя предварительная информация о личности пенсионерки не подтвердилась 
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Читинец, стреляя по мишеням, убил жителя Бурятии
Происшествия, 19.08.2022
Получившие ранение мужчина скончался в больнице
В Иркутске раскрыли убийство 21-летней давности
Происшествия, 18.08.2022
Подозреваемый все эти годы скрывался в Краснодаре, подделав паспорт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^