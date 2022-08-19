В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником













В Тункинском районе Бурятии у жителя Иркутска полицейские изъяли более семи килограммов марихуаны.- Оперативники МО МВД России «Тункинский» в местности Дунда-Тала остановили иномарку. Поводом остановки послужил анонимный звонок в полицию о том, что водитель перевозит марихуану. В результате осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили две коробки и пакет с растительной массой. Проведённой впоследствии экспертизой установлено – это более семи килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что 49-летний житель Иркутска приехал в Тункинский район для того, чтобы оздоровиться и посетить санаторий. По пути домой мужчина заметил растущую в поле коноплю и решил собрать её.Марихуана у водителя изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».Предварительно у иркутянина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования его также привлекут по 6.9 КоАП.