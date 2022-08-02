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В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания

В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми

1 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии шестилетний мальчик получил травмы, играя в заброшенном здании. Он случайно упал с балконного выступа пятого этажа.

- 1 августа около пяти вечера в ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение из больницы о доставлении шестилетнего ребёнка с травмами. Сотрудники ПДН установили, что травмы мальчик получил в результате падения с пятого этажа заброшенного здания в селе Новая Брянь, где играл вместе с другими детьми, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Известно, что семья ребёнка многодетная и благополучная. 
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