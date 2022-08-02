В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания

Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми



1 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии шестилетний мальчик получил травмы, играя в заброшенном здании. Он случайно упал с балконного выступа пятого этажа.



- 1 августа около пяти вечера в ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение из больницы о доставлении шестилетнего ребёнка с травмами. Сотрудники ПДН установили, что травмы мальчик получил в результате падения с пятого этажа заброшенного здания в селе Новая Брянь, где играл вместе с другими детьми, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Известно, что семья ребёнка многодетная и благополучная.

