Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми
1 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии шестилетний мальчик получил травмы, играя в заброшенном здании. Он случайно упал с балконного выступа пятого этажа.
- 1 августа около пяти вечера в ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение из больницы о доставлении шестилетнего ребёнка с травмами. Сотрудники ПДН установили, что травмы мальчик получил в результате падения с пятого этажа заброшенного здания в селе Новая Брянь, где играл вместе с другими детьми, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Известно, что семья ребёнка многодетная и благополучная.
В Бурятии ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания
Происшествия, Фото:
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