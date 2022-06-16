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В Бурятии нашли тушу застреленного медведя

В Бурятии нашли тушу застреленного медведя
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Браконьер убил медведя в национальном парке

В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» в местности Кукурик обнаружили тушу медведя. Его убили двумя сквозными огнестрельными ранениями.

Неподалёку от места незаконной охоты находится зимовье. Там и нашли подозреваемого в браконьерстве. Это житель Иркутской области, у которого при себе был охотничий карабин марки «Тигр».

- Материалы по данному факту переданы в МО МВД России «Тункинский» для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Тункинского нацпарка.

Отметим, санкция статьи 258 УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года в Иркутской области четверо браконьеров убили медведицу и трёх её медвежат. Убийцы разорили берлогу и застрелили спящую медвежью семью. А всё происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Летом 2020 года в Хоринском районе Бурятии полицейские поймали местного жителя, который незаконно застрелил бурого медведя. Браконьер осмотрел его на наличие жира, отрезал лапы и поехал домой, бросив тушу в лесу.



медведь браконьерство

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