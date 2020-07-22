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В Бурятии браконьер убил медведя ради его лап

В Бурятии браконьер убил медведя ради его лап
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отрезанные лапы преступник выкинул во время погони 

14 июля в полицию Хоринского района Бурятии обратились егеря, которые рассказали о незаконной охоте в лесу в 24 километрах от села Тэгда. Ночью они увидели выезжающую из леса машину и направились ей навстречу. Однако водитель, заметив их, развернул автомобиль и попытался скрыться в тайге. По дороге он выбросил из салона машины рюкзак, в котором были четыре медвежьих лапы, нож, патроны и фонарь.

Догнать преступника не удалось, но егеря запомнили госномер его автомобиля и передали полицейским. Сотрудники оперативно установили владельца автомобиля. Выяснилось, что за рулём был 30-летний сын собственника машины, житель Тэгды. Мужчину задержали по месту жительства.

Задержанный признался, что добыл зверя, не имея при этом лицензии. Вооружившись ружьём, доставшимся ему после смерти брата, он направился в лес. Тремя выстрелами убил бурого медведя, осмотрел его на наличие жира, отрезал лапы и поехал домой, оставив тушу в лесу. Однако, заметив егерей, поспешил скрыться и избавился от трофея. Он бросил автомобиль около реки и, переплыв её, добрался до дома.

Полицейские обнаружили спрятанное во дворе у соседей ружье, в тайге нашли тушу убитого медведе.

Ущерб оценён в180 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба и незаконное хранение оружия. Дознание продолжается.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

браконьерство
 
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