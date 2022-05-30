Пьяный пассажир неадекватно отреагировал на замечание транспортного полицейского
Неадекватный пьяный пассажир напал на транспортного полицейского и пытался его задушить в поезде, который следовал по северу Бурятии. Мужчину высадили в Северобайкальске, на него возбудили уголовное дело.
- 39-летний житель Алтайского края, ранее неоднократно судимый за преступления против личности, следовал в поезде сообщением «Тында - Кисловодск». В пути пассажир выпил спиртное. Он получил замечание от сотрудника подразделения транспортной безопасности, сопровождавшего состав. В ответ на замечание мужчина ударил полицейского по лицу и телу, а также применил удушающий приём, высказывая угрозы убийством, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На место срочно прибыли коллеги транспортного полицейского. Они задержали нападавшего и доставили его в линейный отдел полиции.
Жителю Алтайского края за угрозу убийством грозит до двух лет колонии.
В Бурятии пассажир поезда пытался задушить полицейского
Происшествия, Фото:
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