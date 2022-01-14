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В Бурятии железнодорожника заподозрили в привлечении подчинённых к работе на даче

В Бурятии железнодорожника заподозрили в привлечении подчинённых к работе на даче
Происшествия,  Фото:pexels.com
В уголовном деле сотрудника ВСЖД появился новый эпизод

В Бурятии следователи сообщили об ещё одном выявленном преступлении, в котором подозревается начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году на него возбудили два уголовных дела – о злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщало, что, по, по данным следствия, «в июле подозреваемый получил взятку в 1 млн 55 тыс рублей от заместителя гендиректора по коммерческим вопросам общества с ограниченной ответственностью за содействие при выполнении комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) двухпутной вставки на перегоне Тыя-Северобайкальск».



Кроме того, сообщалось, что начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки подозревается в незаконном получении 260 тысяч рублей по окладу другого сотрудника. Предварительно установлено, что с января 2019 года по август 2021 года подозреваемый дал указание перевести электромонтёра на временное замещение вышестоящей должности, а разницу от основного оклада забирал себе.

Недавно в уголовном деле появился новый факт.

- В ходе предварительного расследования выявлены дополнительные факты совершения начальником Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки должностных преступлений. По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений незаконно давал указания электромонтёрам на выполнение ими в рабочее время работ по обустройству принадлежащего ему дачного участка, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Электромонтёры работали на личной даче в рабочее время, так что свои должностные обязанности выполняли не в полном объёме. При этом им необоснованно была выплачена заработная плата на сумму более 100 тысяч рублей, отмечает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». 
злоупотребление должностными полномочиями ВСЖД

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