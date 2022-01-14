В Бурятии железнодорожника заподозрили в привлечении подчинённых к работе на даче

Кроме того, сообщалось, что начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки подозревается в незаконном получении 260 тысяч рублей по окладу другого сотрудника. Предварительно установлено, что с января 2019 года по август 2021 года подозреваемый дал указание перевести электромонтёра на временное замещение вышестоящей должности, а разницу от основного оклада забирал себе.Недавно в уголовном деле появился новый факт.- В ходе предварительного расследования выявлены дополнительные факты совершения начальником Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки должностных преступлений. По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений незаконно давал указания электромонтёрам на выполнение ими в рабочее время работ по обустройству принадлежащего ему дачного участка, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Электромонтёры работали на личной даче в рабочее время, так что свои должностные обязанности выполняли не в полном объёме. При этом им необоснованно была выплачена заработная плата на сумму более 100 тысяч рублей, отмечает следствие.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».