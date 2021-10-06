В Бурятии любителю пьяной езды назначили обязательные работы

Мужчина отработает 240 часов



51-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду.



В марте 2021 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишён водительских прав. Однако уже в июне он вновь попался пьяным за рулём.



Муйский районный суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

