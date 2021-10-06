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В Бурятии любителю пьяной езды назначили обязательные работы

В Бурятии любителю пьяной езды назначили обязательные работы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отработает 240 часов

51-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду.

В марте 2021 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишён водительских прав. Однако уже в июне он вновь попался пьяным за рулём.

Муйский районный суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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