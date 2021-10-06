Мужчина отработает 240 часов
51-летний житель посёлка Таксимо Муйского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду.
В марте 2021 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишён водительских прав. Однако уже в июне он вновь попался пьяным за рулём.
Муйский районный суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии любителю пьяной езды назначили обязательные работы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После наезда автомобиля девушка не может не то, что ходить на каблуках, а нормально жить
Мужчина отработает 240 часов
Вандалы пока не найдены
Всего на железнодорожных объектах в крае было травмировано 15 человек
Когда мужчина образумился, было уже поздно
Убийца нанёс несколько ножевых ранений
Вандалам не помешало даже приствольное металлическое ограждение
Мужчина увёл девочку в лес, где убил её
Аферисты обманывали около 20 пожилых людей
Убийца спрятал тело и заколотил дверь
Мужчину спасла его сожительница
Пожар случился ночью
Водитель незаконно перевозил лом чёрного металла
Пожар обнаружили слишком поздно
Спасатели залезли через окно