В Усолье-Сибирском полыхает мебельная фабрика

Из здания были эвакуированы 72 человека, ещё пять человек спасло звено газодымозащитной службы.







В городе Усолье-Сибирское тушат крупный пожар в здании мебельной фабрики на улице Молотовая, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. В паблике Сводка 38 передают, что горит фабрика «Ивушка».Сообщение о пожаре поступило пожарным в 12.52 часов. Горит кровля четырёхэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения огня на большую площадь.В тушении пожара по повышенному номеру сложности задействованы силы и средства Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Работает 36 человек пожарных, восемь автоцистерн, три автолестницы. Дополнительно к месту пожара направлена резервная техника из пожарно-спасательных частей Ангарска и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области.В настоящее время продолжается разведка и тушение пожара.