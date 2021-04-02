В Бурятии 19-летний парень блуждал по лесу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молодой человек впервые пошёл в тайгу



31 марта около 12 часов дня 19-летний юноша ушёл из зимовья в тайге в районе села Малая Кудара Кяхтинского района Бурятии и потерялся. Молодой человек на связь не выходил.



В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщается, что в тайгу он пошёл впервые.



Нашёлся сегодня около 14:00 на автодороге Малая Кудара – Мурочи. Парень шёл пешком в сторону Кяхты.

