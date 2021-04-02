Молодой человек впервые пошёл в тайгу
31 марта около 12 часов дня 19-летний юноша ушёл из зимовья в тайге в районе села Малая Кудара Кяхтинского района Бурятии и потерялся. Молодой человек на связь не выходил.
В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщается, что в тайгу он пошёл впервые.
Нашёлся сегодня около 14:00 на автодороге Малая Кудара – Мурочи. Парень шёл пешком в сторону Кяхты.
В Бурятии 19-летний парень блуждал по лесу
Происшествия, Фото:
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