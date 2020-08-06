В Бурятии неизвестные подожгли свалку

Пожарные обнаружили два очага возгорания



Вчера, 5 августа около двух часов дня в семи километрах от села Талое Тункинского района Бурятии загорелась свалка. Предположительно, возгорание произошло из-за поджога.



На место прибыли пожарные. Через два часа на той же свалке обнаружен второй очаг пламени. Пожарные оперативно ликвидировали оба возгорания, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести. За подобное преступление может грозить уголовная ответственность лишение свободы до пяти лет

