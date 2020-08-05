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На севере Бурятии потушили лесной пожар

На севере Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении работало 20 человек

Вчера в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар, который возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении было задействовано 20 человек из числа лесной охраны и 6 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6,4 га. Пожар уже ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 5 августа новых очагов возгорания не обнаружено.

Продолжаются патрулирования в лесах. За сутки выявлено 29 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона выявили более 3 400 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 2 153 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 10 млн рублей.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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