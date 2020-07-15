Критические отметки пока не превышены
В связи с ливнями в Иркутской области 14 июля в верховьях реки Уда отмечается повышение уровня воды на 5-30 см, на остальных реках области – изменение уровней воды до 15 см. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Превышения критических отметок не зафиксировано.
По прогнозу синоптиков, 15 и 16 июля на левобережных притоках реки Ангары ожидается повышение уровней воды до 15-55 см, в верховьях при выпадении сильных и очень сильных дождей возможно повышение уровня воды на 100-200 см. На реке Витим ожидается повышение уровня воды на 20-60 см, на остальных реках Ленского бассейна ожидается колебание уровней воды до 15 см.
На реке Уда продолжится повышение уровней воды в районе села Алыгджер Нижнеудинского района до отметок 340-380 см. при критической отметке 350 см. В верховьях реки возможно затопление пониженных участков поймы реки. Главное управление МЧС России по Иркутской области и пожарно-спасательный гарнизон Нижнеудинского района переведены в режим повышенной готовности.
На реках Шелеховского, Слюдянского, Тулунского и Нижнеудинского районов, подверженных летним паводкам, организован двухчасовой мониторинг уровня воды силами гидропостов муниципальных образований.
В Иркутской области после ливней поднялись реки
Происшествия, Фото:
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