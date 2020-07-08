На лечении находятся более 800 больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, накануне в Бурятии выявили ещё 38 заражённых коронавирусом. На утро 8 июля общее число случаев COVID-19 в республике достигло 3257. По Улан-Удэ – 1841.
Из 38 новых случаев COVID-19: два человека заразились от очага в БСМП, один больной связан с очагом в Тункинском районе, восемь человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2405 человек, в том числе накануне выздоровел 51 человек.
Умерли 25 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход произошёл накануне – умер 72-летний пациент.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 440 больных, в том числе 17 в реанимации. На амбулаторном лечении находятся ещё 387 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 25 детей, их состояние удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью.
Накануне отменили тесты на COVID-19 для приезжих из других регионов России.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила о планах по строительству нового здания инфекционной больницы. Проблема со старым зданием обострилась как раз из-за пандемии.
Потери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд.
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 38 человек
Происшествия, Фото:
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