Глава республики Алексей Цыденов озвучил размеры разрыва бюджета
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год. Во время выступления он рассказал о потерях, которые несёт бюджет республики из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Депутат Зоригто Цыбикмитов предложил увеличить средства, выделяемые на капремонт и строительства детсадов, школ и домов культуры в районах с 400 млн до 600 млн.
Алексей Цыденов, отвечая на предложение, отметил, что плана бюджета на 2021 год «нет совсем» и никто пока не знает, что будет дальше.
- Дай бог продержаться на тех планах и параметрах, которые мы планируем. У нас предварительно разрыв бюджета - около 10 миллиардов рублей, 8-10 где-то так. Дополнительные расходы у нас в любом случае вырастают, потому что объекты культуры не работают, выручки нет, соответственно, вся зарплата ложится на бюджет. Также по объектам спорта, по системе здравоохранения безусловно нужно финансировать, - рассказал Алексей Цыденов.
Он объяснил, что затраты составляют около 5 млрд рублей, а доходы падают за счёт снижения налоговой базы – также 4-5 млрд рублей. «Разрыв получается достаточно существенный», отметил он.
- С учётом пандемии, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и введённых ограничений будут изменения в расходах бюджета, также неизбежны отклонения от плановых показателей. Наша задача, несмотря на это, держать ситуацию на контроле, обеспечить социально-экономическую стабильность и постепенно выходить на рост. Первый этап – довольно сложный и нервный – республика прошла достойно, - заключил глава Бурятии.
Потери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
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