Больной перед смертью три дня был на аппарате ИВЛ
7 июля в Бурятии умер ещё один пациент, больной коронавирусом. Погибшему было 72 года.
- В республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 72 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двусторонней субтотальной пневмонией. У пациента имелись заболевания – хроническая обструктивная болезнь лёгких, злокачественное новообразование почки с метастазами, - сообщили в республиканском оперштабе.
На лечении в инфекционной больнице мужчина находился с 27 июля, последние трое суток перед смертью был на аппарате искуственной вентиляции лёгких.
Эта смерть стала 25-й среди пациентов с коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе произошло три подряд летальных случая.
На утро 8 июля в Бурятии зарегистрировано 3257 случаев заражения COVID-19 (+38 за сутки).
В Бурятии умер 25-й пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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