В Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью

Мнение специалистов озвучила министр здравоохранения Бурятии



На сессии Народного Хурала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ответила на вопрос, когда ожидается возможная вторая волна коронавируса.



- По мнению специалистов, в осенне-зимний период ожидается вторая волна новой коронавирусной инфекции. В этой связи на территории РФ принято решение о переносе вакцинации против гриппа на более ранний срок - в августе-сентябре. В целях сохранения эпидблагополучия прошу депутатов личным примером поддержать работу по вакцинации населения. Мы вас ждём и приглашаем, - ответила она.



Министр отчиталась об охране здоровья граждан в период COVID-19 и мерах, принимаемых правительством по противодействию её распространению.



На сегодня функционируют 974 койки. Свободно более 50% из них – это важно, так как этот показатель необходим для снятия ограничений второго этапа.



За период пандемии эвакуировали 238 тяжёлых пациентов из центральных районных больниц, в том числе 183 пациента привезли воздушным транспортом.



Была организована работа 10 обсерваторов, в том числе на базе трёх гостиниц: «Гэсэр», «Ред Ривер» и «Турист» в городе Северобайкальск. Также работал обсерватор в оздоровительном лагере «Байкальский бор». Во всех обсерваторах было 670 мест. Обсервацию прошли 1443 человека, из них у 214 человек в условиях изоляции выявили COVID-19, что позволило предотвратить инфицирование большого круга контактных. Сейчас продолжают работу три обсерватора на 99 мест.



Для оказания первичной медико-санитарной помощи привлечены 363 врача и 704 сотрудника среднего медперсонала. В поликлиниках сформированы мобильные бригады из врачей и медсестер для отбора анализов на коронавирус и амбулаторного лечения пациентов на дому. Обеспечена доставка на дом препаратов более чем 23 тысячам пациентов.



Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в стационарных условиях оказывают 152 врача, 356 медсестёр и 235 младших медицинских работников.











