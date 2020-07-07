 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Июля

06 Июля

Популярное

В Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью

В Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мнение специалистов озвучила министр здравоохранения Бурятии

На сессии Народного Хурала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ответила на вопрос, когда ожидается возможная вторая волна коронавируса.

- По мнению специалистов, в осенне-зимний период ожидается вторая волна новой коронавирусной инфекции. В этой связи на территории РФ принято решение о переносе вакцинации против гриппа на более ранний срок - в августе-сентябре. В целях сохранения эпидблагополучия прошу депутатов личным примером поддержать работу по вакцинации населения. Мы вас ждём и приглашаем, - ответила она.

Министр отчиталась об охране здоровья граждан в период COVID-19 и мерах, принимаемых правительством по противодействию её распространению.

На сегодня функционируют 974 койки. Свободно более 50% из них – это важно, так как этот показатель необходим для снятия ограничений второго этапа.

За период пандемии эвакуировали 238 тяжёлых пациентов из центральных районных больниц, в том числе 183 пациента привезли воздушным транспортом.

Была организована работа 10 обсерваторов, в том числе на базе трёх гостиниц: «Гэсэр», «Ред Ривер» и «Турист» в городе Северобайкальск. Также работал обсерватор в оздоровительном лагере «Байкальский бор». Во всех обсерваторах было 670 мест. Обсервацию прошли 1443 человека, из них у 214 человек в условиях изоляции выявили COVID-19, что позволило предотвратить инфицирование большого круга контактных. Сейчас продолжают работу три обсерватора на 99 мест.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи привлечены 363 врача и 704 сотрудника среднего медперсонала. В поликлиниках сформированы мобильные бригады из врачей и медсестер для отбора анализов на коронавирус и амбулаторного лечения пациентов на дому. Обеспечена доставка на дом препаратов более чем 23 тысячам пациентов.

Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в стационарных условиях оказывают 152 врача, 356 медсестёр и 235 младших медицинских работников.





коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью
В Бурятии не исключают вторую волну коронавируса осенью
Происшествия, 07.07.2020
Мнение специалистов озвучила министр здравоохранения Бурятии
Житель Бурятии дважды сжёг туалет из мести за воду
Житель Бурятии дважды сжёг туалет из мести за воду
Происшествия, 07.07.2020
Поджигатель мстил за то, что ему не дали набрать воды из колонки
Жительница Бурятии, вернувшись домой, застала грабителя с ножом
Жительница Бурятии, вернувшись домой, застала грабителя с ножом
Происшествия, 07.07.2020
На счету 18 погашенных и непогашенных судимостей
В Бурятии борцы с пожарами тащили воду на себе в горы
В Бурятии борцы с пожарами тащили воду на себе в горы
Происшествия, 07.07.2020
Лесники потушили два сложных пожара на крутых склонах
В Чите врача задержали за взятку
Происшествия, 07.07.2020
Врач за деньги обещал сделать больничный
Сквер на Саянах в Улан-Удэ оккупировали пьяницы
Сквер на Саянах в Улан-Удэ оккупировали пьяницы
Происшествия, 07.07.2020
Шумные компании мешают отдыхать взрослым и детям  
Спикера Хурала Бурятии призвали «найти мужество» и уйти в отставку
Спикера Хурала Бурятии призвали «найти мужество» и уйти в отставку
Происшествия, 07.07.2020
«Карфаген должен быть разрушен», - заявил Иринчей Матханов об отставке Владимира Павлова
Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3480
Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3480
Происшествия, 07.07.2020
Более 90 человек выписали из медучреждений
Житель Бурятии кинулся в горящий дом, чтобы выключить счётчик
Житель Бурятии кинулся в горящий дом, чтобы выключить счётчик
Происшествия, 07.07.2020
Безрассудный поступок совершил мужчина на пожаре
Пьяный улан-удэнец ночью ломал рольставни магазина
Пьяный улан-удэнец ночью ломал рольставни магазина
Происшествия, 07.07.2020
Молодой человек хулиганил просто так
16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом
16 жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом
Происшествия, 07.07.2020
Клещи покусали уже более 2,5 тысяч жителей Бурятии
В Бурятии омуль легко можно купить с рук
В Бурятии омуль легко можно купить с рук
Происшествия, 07.07.2020
На сессии Народного Хурала перечислили, в каких посёлках местные незаконно торгуют омулем

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^