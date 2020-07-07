Сейчас больница располагается в зданиях, построенных в 1941 году
Из-за пандемии коронавируса появилась необходимость в строительстве нового здания республиканской инфекционной больницы. Об этом сообщила на сессии Народного Хурала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Сейчас больница располагается в приспособленных зданиях, построенных в 1941 году. В настоящее время правительством проводятся мероприятия по подбору типового проекта на 200 коек к выделенному участку. Участок у нас имеется, поэтому будут нужны финансовые средства для строительства больницы, - рассказала Евгения Лудупова.
Также она поблагодарила минсоцзащиты республики за то, что в марте этого года госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для приёма больных коронавирусом.
- За счёт федерального и республиканского бюджета проведены работы по обеспечению здания кислородоснабжением, произведены строительно-монтажные работы по устройству шлюзов, закуплено необходимое медоборудование. Всё это позволило развернуть в госпитале 134 койки, - сообщила министр.
Она подчеркнула, что считает необходимым оставить до конца пандемии перепрофилированным коечный фонд не только госпиталя ветеранов войн, но и центра восточной медицины и республиканского перинатального центра.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за отсутствия в устаревшем здании больницы положенной системы очистки стоков больные коронавирусом вынуждены были ходить по нужде в вёдра в палатах. Лишь после огласки на федеральном уровне пациентам разрешили посещать уборную по одному.
В Бурятии решили строить новое здание инфекционной больницы
Экономика, Фото:
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